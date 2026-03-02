Scherzi a Parte 2026 | quante puntate durata quando finisce

Scherzi a Parte 2026, il popolare programma di Canale 5 condotto da Max Giusti, ritorna con quattro nuove puntate. La serie, che vede coinvolti vari protagonisti in scherzi e sketch, avrà una durata complessiva ancora da definire e andrà in onda nel corso dell’anno. La trasmissione si concluderà dopo queste quattro puntate, ma la data precisa della fine non è ancora stata comunicata.

Quante puntate sono previste per Scherzi a parte 2026? Lo storico format di Canale 5 torna per quattro nuove puntate con la conduzione di Max Giusti. Appuntamento in prima visione dal 2 marzo ogni lunedì in prima serata. Come sempre tanti vip saranno ospiti degli esilaranti scherzi. Ecco la programmazione completa. Quanto dura (durata) ogni puntata di Scherzi a parte 2026? Appuntamento in prima visione dalle 21.30, dopo la Ruota della fortuna, e fino a circa mezzanotte e mezza. Quindi tre ore pubblicità incluse. Studio rinnovato, una nuova sigla firmata dai Planet Funk (a partire da quella storica) e tanti nuovi scherzi per tante nuove vittime. 🔗 Leggi su Tpi.it

Temi più discussi: Giusti, 'Scherzi a parte' torna al passo coi tempi, sì a effetto cinema; Scherzi a Parte con Max Giusti, quando inizia su Canale 5; Max Giusti riporta Scherzi a Parte su Canale 5: Ecco cosa accade dietro lo scherzo; Scherzi a parte 2026, da stasera in tv: anticipazioni e vittime della prima puntata.

