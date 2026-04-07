Belve 2026 | quante puntate durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Belve 2026? Il programma di successo condotto da Francesca Fagnani torna in prima serata su Rai 2 dal 7 aprile 2026. In tutto sono previste otto puntate, per farci compagnia durante tutta la primavera. Tante le novità di questa stagione. Tornano gli iconici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca del nostro Paese. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Appuntamento dal 7 aprile in prima serata su Rai 2. Le prime cinque puntate sono quelle tradizionali, con ospiti personaggi famosi pronti a raccontarsi senza filtri. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Scherzi a Parte 2026: quante puntate, durata, quando finisceQuante puntate sono previste per Scherzi a parte 2026? Lo storico format di Canale 5 torna per quattro nuove puntate con la conduzione di Max Giusti.

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Anteprima Belve - Belen:“Avrei meritato qualcosa in più”- Martedì 28 ottobre in prima serata su Rai2

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Belve 2026, stasera il debutto della settima stagione: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma ospiti di Francesca FagnaniBelve torna stasera 7 aprile 2026 su Rai 2 con la settima stagione di Francesca Fagnani. Ospiti Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma. Le novità. lifestyleblog.it

“Le persone non sono pronte ad associare che io sia omosessuale in un corpo così femminile” Zeudi Di Palma si racconta a Francesca Fagnani nella prima puntata della nuova stagione di Belve. L’ex Miss Italia ha parlato della sua omosessualità e del tatuag - facebook.com facebook

Certe cose restano sulla pelle. Le domande di #Belve Anche! Questa sera riparte la nuova stagione, ore 21.20 su #Rai2 e @RaiPlay! x.com