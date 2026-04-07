Belve 2026 | quante puntate durata e quando finisce

Da tpi.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quante puntate sono previste per Belve 2026? Il programma di successo condotto da Francesca Fagnani torna in prima serata su Rai 2 dal 7 aprile 2026. In tutto sono previste otto puntate, per farci compagnia durante tutta la primavera. Tante le novità di questa stagione. Tornano gli iconici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca del nostro Paese. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Appuntamento dal 7 aprile in prima serata su Rai 2. Le prime cinque puntate sono quelle tradizionali, con ospiti personaggi famosi pronti a raccontarsi senza filtri. 🔗 Leggi su Tpi.it

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