Eurovision 2026 | cantanti e scaletta della prima semifinale

Stasera alle 21 si tiene la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, con la partecipazione di diversi paesi che si esibiranno in ordine di scaletta. La competizione si aprirà con la rappresentante della Moldavia e si concluderà con quella della Serbia. La serata vedrà esibizioni di artisti provenienti da varie nazioni, secondo l’ordine stabilito prima della trasmissione. La semifinale sarà trasmessa in diretta e vedrà coinvolti numerosi concorrenti.

. Qual è la scaletta (ordine di uscita) dei cantanti che prenderanno parte alla prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, in programma stasera – 12 maggio – alle ore 21? A inaugurarla sarà la Moldavia; a chiudere la Serbia. Nel corso della serata, come settimo, si esibirà il nostro Sal Da Vinci. Ecco l’ordine di esibizione di oggi: Moldavia. Svezia. Croazia. Grecia. Portogallo. Georgia. Italia. Finlandia. Montenegro. Estonia. Israele. Germania. Belgio. Lituania. San Marino. Polonia. Serbia. Streaming e tv. Abbiamo visto la scaletta della prima serata dell’Eurovision Song Contest 2026, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 2 (le semifinali) e su Rai 1 (la finale) martedì 12 maggio, giovedì 14 maggio e sabato 16 maggio.🔗 Leggi su Tpi.it

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Eurovision 2026: First Semi-Final (MY TOP 15)

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