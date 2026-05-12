Eurovision 2026 nessuna classifica dopo la semifinale del 12 maggio | i 10 artisti in finale esclusa San Marino

Dopo la prima semifinale dell’Eurovision 2026 trasmessa questa sera, sono stati annunciati i dieci paesi che si sono qualificati per la finale del 16 maggio. La semifinale si è svolta senza la presenza di una classifica ufficiale e senza includere il paese di San Marino, che non ha raggiunto la finale. I paesi qualificati rappresentano le nazioni che si sono distinte nel corso della serata, determinando così i partecipanti alla fase finale della competizione.

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