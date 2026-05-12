Eurovision 2026 nessuna classifica dopo la semifinale del 12 maggio | i 10 artisti in finale esclusa San Marino
Dopo la prima semifinale dell’Eurovision 2026 trasmessa questa sera, sono stati annunciati i dieci paesi che si sono qualificati per la finale del 16 maggio. La semifinale si è svolta senza la presenza di una classifica ufficiale e senza includere il paese di San Marino, che non ha raggiunto la finale. I paesi qualificati rappresentano le nazioni che si sono distinte nel corso della serata, determinando così i partecipanti alla fase finale della competizione.
Quali sono i 10 paesi che partecipano all’Eurovision Song Contest 2026 ad aver avuto accesso alla finale del 16 maggio al termine della prima semifinale andata in onda questa sera, martedì 12 maggio 2026. All’evento, trasmesso in Italia su Rai2, ha partecipato anche Sal Da Vinci, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Esclusa San Marino.🔗 Leggi su Fanpage.it
EUROVISION 2026: favoriti, outsider e la mia classifica (12 POINTS!)
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