M ilano, 7 mag. (askanews) – Il conto alla rovescia è terminato: è l’ora di Eurovision 2026! Senhit è pronta a salire sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna con Superstar, un brano pop che unisce l’energia del clubbing a una grande profondità emotiva, nato dalla collaborazione artistica con Boy George. Senhit e Boy George saranno tra i protagonisti più attesi della gara: l’appuntamento è fissato per martedì 12 maggio, durante la semifinale. Leggi anche › Il primo Eurovision di Boy George, con Senhit per San Marino: «Vogliamo vincere» Superstar è un brano che alterna atmosfere glamour a una forte tensione emotiva. Il suo cuore pulsante è un messaggio potente: trasformare le proprie fragilità in forza, uscire dall’ombra e rivendicare la propria unicità senza chiedere il permesso.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Senhit è pronta a salire sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna con "Superstar"

Notizie correlate

Torna "Primavera da Vienna" al Rossetti, atmosfere viennesi con i Wiener SymphonikerCon la seconda edizione di Primavera da Vienna - il festival che avrà luogo al Politeama Rossetti dal 27 al 29 marzo - i Wiener Symphoniker...

Leggi anche: Senhit "duetta" con Boy George e vola a Vienna

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Senhit è pronta a salire sul palco Eurovision 2026 con Boy George.

Senhit è pronta a salire sul palco Eurovision 2026 con Boy GeorgeMilano, 7 mag. (askanews) - Il conto alla rovescia è terminato: è l'ora di Eurovision 2026! Senhit è pronta a salire sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna con Superstar, un brano pop che unisce ... libero.it

Senhit rappresenterà San Marino all'Eurovision Song Contest 2026 con Boy GeorgeSarà la cantautrice italiana Senhit, in coppia con Boy George, a rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest 2026, in programma alla Wiener Stadthalle a Vienna, in Austria, dal 12 al 16 ... gazzetta.it