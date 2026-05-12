Stasera, martedì 12 maggio, si apre ufficialmente la 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest, che si svolge presso la Wiener Stadthalle a Vienna. La serata segna l’inizio della prima semifinale, durante la quale diverse nazioni presenteranno le loro canzoni davanti a un pubblico e a una giuria internazionale. La competizione si protrarrà nei prossimi giorni con le altre fasi di gara, fino alla finalissima prevista per il weekend.

Stasera, martedì 12 maggio, prende ufficialmente il via la 70esima edizione dell’ Eurovision Song Contest, ospitata alla Wiener Stadthalle della capitale austriaca. E la curiosità è già tutta concentrata sulla prima semifinale dell’Eurovision 2026, quella che inaugura lo show tra effetti scenici, votazioni e debutti attesissimi. Per l’Italia riflettori puntati su Sal Da Vinci, protagonista di una delle esibizioni più chiacchierate della serata. Il cantante napoletano salirà sul palco fuori concorso con Per sempre sì, portando il tricolore davanti al pubblico europeo. L’Italia, infatti, è già qualificata direttamente alla finale grazie al gruppo delle Big Five, che quest’anno diventano simbolicamente “Big Four” dopo il ritiro della Spagna.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ecco la scaletta della prima semifinale di Eurovision del 12 maggio 2026

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Sal Da Vinci - Per sempre sì (Official Video - Sanremo 2026)

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