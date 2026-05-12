Eurovision 2026 | l’Italia porta qualcosa di straordinario

L’Italia si prepara a partecipare all’Eurovision 2026 con una performance che ha già attirato molta attenzione. Il cantante Sal Da Vinci interpreterà il brano “Per sempre sì”, scelto come rappresentazione del paese. La sua esibizione sta facendo parlare di sé in tutta Europa, generando grande curiosità tra i fan e gli addetti ai lavori. La partecipazione italiana si sta delineando come uno degli elementi più attesi della manifestazione.

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