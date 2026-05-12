Eurovision 2026 | l’Italia porta qualcosa di straordinario
L’Italia si prepara a partecipare all’Eurovision 2026 con una performance che ha già attirato molta attenzione. Il cantante Sal Da Vinci interpreterà il brano “Per sempre sì”, scelto come rappresentazione del paese. La sua esibizione sta facendo parlare di sé in tutta Europa, generando grande curiosità tra i fan e gli addetti ai lavori. La partecipazione italiana si sta delineando come uno degli elementi più attesi della manifestazione.
Sal Da Vinci e “Per sempre sì”: tutto ciò che c’è da sapere sulla performance italiana che ha già fatto impazzire l’Europa Sal Da Vinci si prende l’Europa e accende la notte dell’Eurovision. A Vienna, dove questa sera si alza il sipario sulla prima semifinale della 70esima edizione del contest musicale più seguito al mondo, l’attesa ruota attorno all’artista napoletano e alla sua “Per sempre sì”, il brano che dopo il trionfo a Sanremo è diventato un caso internazionale tra streaming record, video virali e quote dei bookmaker in continua ascesa. Alla Wiener Stadthalle, trasformata in una gigantesca macchina dello spettacolo tra scenografie...🔗 Leggi su Bollicinevip.com
Eurovision 2026: All Artists so far (10/35)
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