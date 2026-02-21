Catania Toscano | Testa solo al Giugliano Per vincere serve qualcosa di straordinario

Domenico Toscano afferma che il Catania pensa esclusivamente alla partita contro il Giugliano, perché per vincere serve qualcosa di straordinario. La squadra si prepara con intensità, consapevole dell’importanza di questa sfida. I giocatori lavorano duramente negli allenamenti, focalizzandosi su strategie specifiche. La tensione si percepisce nello spogliatoio, mentre lo staff tecnico analizza i punti deboli dell’avversario. La partita si avvicina e l’obiettivo resta chiaro.

Vigila carica di tensione buona, quella che tiene i muscoli svegli e la mente lucida. In casa Catania si respira concentrazione assoluta: domenica arriva il Giugliano e per mister Domenico Toscano non esiste altro orizzonte. In sala stampa al Massimino il tecnico rossazzurro ha messo subito i paletti, come un capomastro che traccia il perimetro prima di alzare le mura: niente calcoli, niente voli pindarici verso Salernitana e Benevento.

Yuasa Battery, contro Padova serve solo vincereLa partita tra Yuasa Battery e Padova, in programma alle 18 al PalaSavelli, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre.

Toscano prima di Catania-Giugliano: Focus solo sulla partita. Non guardiamo le altreCATANIA - L’ultima fermata al Massimino prima di fare le valigie per la maxi trasferta. La sfida contro il Giugliano rappresenta uno snodo cruciale per ... newsicilia.it

Convocati Catania: ventitré rossazzurri per Toscano 1 Klavs Bethers 12 Lorenzo Coco 57 Andrea Dini 3 Alessandro Celli 5 Mirko Miceli 6 Andrea Allegretto 28 Salvatore Doni 29 Riccardo Cargnelutti 68 Mario Ierardi 73 Simone Pieraccini 7 Kaleb Joel - facebook.com facebook