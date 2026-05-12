Eurovision 2026 le pagelle | Sal Da Vinci marito perfetto stop al genocidio! per Israele Lady Gaga del Montenegro è da contrabbando la Finlandia vuole vincere col fuoco

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 si è svolta ieri sera al Wiener Stadthalle di Vienna, trasmessa su Rai2 con commenti di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. La serata ha visto esibirsi diversi artisti da vari Paesi, con alcuni momenti che hanno attirato l’attenzione del pubblico e della critica. I partecipanti hanno presentato canzoni di generi diversi, e tra le performance sono emerse alcune dichiarazioni e situazioni particolari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui