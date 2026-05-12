Eurovision 2026 le pagelle | Sal Da Vinci marito perfetto stop al genocidio! per Israele Lady Gaga del Montenegro è da contrabbando la Finlandia vuole vincere col fuoco
La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 si è svolta ieri sera al Wiener Stadthalle di Vienna, trasmessa su Rai2 con commenti di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. La serata ha visto esibirsi diversi artisti da vari Paesi, con alcuni momenti che hanno attirato l’attenzione del pubblico e della critica. I partecipanti hanno presentato canzoni di generi diversi, e tra le performance sono emerse alcune dichiarazioni e situazioni particolari.
La prima Semifinale di Eurovision Song Constest 2026, andata in onda ieri 12 maggio su Rai2 con il commento in italiano di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini dal Wiener Stadthalle di Vienna, ha confermato i pronostici della vigilia. Secondo il sempre ben informato sito Eurovisionworld: la Finlandia con Linda Lampenius x Pete Parkkonen (voto 6) (fuoco e fiamme pirotecnici sulle note di “Liekinheitin”) e la Grecia con Akylas (voto 8) (con la performance su “Ferto” rende omaggio agli Anni 80 con il videogioco Commodore 64) vogliono giocarsela bene per vincere. I bookmakers li danno rispettivamente primi e secondi. In mezzo c’è un po’ di tutto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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