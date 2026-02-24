La scaletta della prima serata di Sanremo 2026 | l’ordine dei cantanti e i superospiti

Tiziano Ferro si esibisce come superospite durante la prima serata di Sanremo 2026, causa l’attesa per il suo nuovo album. La serata vede anche Can Yaman affiancare Carlo Conti e Laura Pausini come co-conduttore. La scaletta prevede l’ordine di esibizione dei cantanti in gara, con alcuni artisti che si presentano per la prima volta sul palco del festival. La serata prosegue con le esibizioni programmate di artisti e ospiti speciali.

I cantanti in gara si esibiscono tutti e le loro performance sono votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, al termine del voto viene stilata la classifica, di cui sono comunicate soltanto le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento. Di seguito l’elenco degli artisti e i titoli delle canzoni. Arisa - Magica favola Bambole di Pezza - Resta con me Chiello - Ti penso sempre Dargen D’Amico - AI AI Ditonellapiaga - Che fastidio! Eddie Brock - Avvoltoi Elettra Lamborghini - Voilà Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare Ermal Meta - Stella stellina Fedez & Masini - Male necessario Francesco Renga - Il meglio di me Fulminacci - Stupida sfortuna J-Ax - Italia starter pack LDA e AKA7even - Poesie clandestine Leo Gassmann - Naturale Levante - Sei tu Luchè - Labirinto Malika Ayane - Animali notturni Mara Sattei - Le cose che non sai di me Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta Michele Bravi - Prima o poi Nayt - Prima che Patty Pravo - Opera Raf - Ora e per sempre Sal Da Vinci - Per sempre sì Samurai Jay - Ossessione Sayf - Tu mi piaci tanto Serena Brancale - Qui con me Tommaso Paradiso - I Romantici Tredici Pietro - Uomo che cade 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Sal Da Vinci a Sanremo 2026: la reazione del cantante

