Sal Da Vinci si trova a Vienna insieme a sua moglie, Paola Pugliese, in vista dell’Eurovision Song Contest 2026. I due sono stati avvistati mentre passeggiavano nel centro della città, senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti. La presenza di Sal Da Vinci a Vienna si lega ai preparativi per la partecipazione all’evento musicale, anche se i dettagli riguardanti la performance non sono ancora stati resi noti.

Sal Da Vinci è a Vienna. Con lui, in previsione dell’Eurovision Song Contest 2026, c’è l’inseparabile moglie Paola Pugliese. Per l’occasione, in visita al Museo del Belvedere, la coppia replica un celebre bacio dell’arte, sotto il dipinto di Gustav Klimt. L’ esperienza del vincitore sanremese si preannuncia “al bacio”, considerato anche il gradimento che le altre nazioni hanno mostrato per la sua canzone, e soprattutto per la sua persona. Il mood romantico accompagna non solo il brano “Per sempre sì”, in gara al contest canoro europeo, ma preannuncia il filo rosso dell’esibizione che l’artista partenopeo ha già portato sul alla Wiener Stadthalle di Vienna, durante le prove ufficiali dell’Eurovision Song Contest 2026.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Eurovision 2026, esperienza “al bacio” per Sal Da Vinci e consorte in vista di una esibizione con plot twist

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