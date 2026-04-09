Nella partita valida per le qualificazioni agli Europei di pallamano del 2026, l’Italia ha affrontato i Paesi Bassi al Palasport di Giugliano in Campania. Le azzurre hanno combattuto per tutta la durata dell’incontro, ma hanno concluso con una sconfitta di 35-20. Nonostante il risultato, l’Italia rimane in corsa per ottenere un biglietto per il torneo continentale.

L’Italia lotta per sessanta minuti, ma non riesce a superare i Paesi Bassi. Le azzurre restano ancora in corsa per un posto ai prossimi Europei nonostante la sconfitta per 35-20 rimediata presso il Palasport di Giugliano in Campania. Ramona Manojlovic, Nicole Bernabei ed Eleonora Colloredo hanno fronteggiato l’Olanda consapevoli delle difficoltà da affrontare. La squadra di Alfredo Rodriguez Alvarez ha chiuso il primo tempo in ritardo di 9 punti (8-17), il margine si è ampliato nella seconda metà dell’incontro. Dopo la sconfitta rimediata a ‘s-Hertogenbosch lo scorso 16 ottobre per 42-19, le azzurre capitanate da Ilaria Dalla Costa si sono inchinate al team diretto da Henrik Signell. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano, qualificazioni EHF Euro 2026: l’Italia lotta, ma si inchina ai Paesi Bassi

Leggi anche: Pallamano femminile, qualificazioni EHF Euro 2026: Italia-Olanda e Svizzera-Italia su Sky e NOW. Azzurre a caccia della fase finale

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: i Paesi Bassi si portano alle spalle dell’ItaliaLe Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d’Apertura si è...

Temi più discussi: Qualificazioni EHF EURO 2026: l'Italia affronta i Paesi Bassi a Giugliano in Campania (diretta Sky Sport Arena e YouTube); Qualificazioni EHF EURO 2026: le azzurre convocate per le sfide contro Paesi Bassi e Svizzera; Pallamano: qualificazioni Euro 2026, domani Italia-Paesi Bassi a Giugliano; A Giugliano primi allenamenti per l’Italia: azzurre contro Olanda e Svizzera per le qualificazioni agli EHF EURO 2026.

Qualificazioni EHF EURO 2026: oggi a Giugliano in Campania l’Italia sfida i Paesi BassiLa grande pallamano internazionale arriva a Giugliano in Campania. Oggi – 9 aprile – alle ore 18:00 l’Italia affronterà i Paesi Bassi per la quinta giornata del Gruppo 2 di qualificazione ai Campionat ... laprovinciaonline.info

Pallamano: Qualificazioni Europei 2026, pronte 17 azzurre per i match contro Paesi Bassi e SvizzeraUltimi due appuntamenti per la Nazionale nel Gruppo 2 di qualificazione agli EHF EURO 2026. Tra 9 e 12 aprile prossimi, rispettivamente al Palasport di Giugliano (ingresso libero) e alla Saalsporthall ... napolimagazine.com

L'AZ, ultima squadra rimasta per i Paesi Bassi, si giocherà stasera l'andata dei quarti di Conference League; il ritorno ad Alkmaar sarà tra una settimana esatta. - facebook.com facebook

Nei Paesi Bassi c’è stata un’esplosione in un centro legato a Israele: non ci sono stati feriti, la polizia sta indagando x.com