Pallanuoto femminile la Spagna piega gli Stati Uniti ai rigori in World Cup Bene Ungheria e Paesi Bassi

Nella seconda giornata della World Cup di pallanuoto femminile a Rotterdam, la Spagna ha battuto gli Stati Uniti ai rigori, mentre Ungheria e Paesi Bassi hanno ottenuto vittorie. La partita tra Italia e Australia è in programma questa sera, chiudendo il programma della giornata. La competizione prosegue con diverse squadre che cercano di avanzare nel torneo internazionale.

Nel Girone A la sfida di cartello metteva di fronte Stati Uniti e Spagna: i tempi regolamentare si chiudono sul 12-12, poi le iberiche la spuntano ai tiri di rigore per 17-15. Nell’altro match del raggruppamento l’Ungheria ha ragione senza particolari patemi del Giappone, con le magiare che si impongono per 16-12. Nessuna squadra stacca ancora il pass per le Finals: ci riusciranno le neerlandesi qualora il Setterosa dovesse perdere questa sera. In quel caso, però, le azzurre saranno automaticamente condannate al girone per il quinto posto nella seconda fase, al pari del Giappone. L’Italia, dunque, è costretta a vincere con l’Australia. Girone A 14:00 Ungheria-Giappone 16-12 15:45 Spagna-Stati Uniti 17-15 dtr (12-12)Classifica Spagna 5, Stati Uniti 4, Ungheria 3, Giappone 0.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, la Spagna piega gli Stati Uniti ai rigori in World Cup. Bene Ungheria e Paesi Bassi Notizie correlate Pallanuoto femminile, in World Cup vincono all’esordio Paesi Bassi e Stati UnitiLa World Cup di pallanuoto femminile si è aperta oggi a Rotterdam, nei Paesi Bassi: in attesa del match dell’Italia contro la Grecia che questa sera... Pallanuoto femminile, il Setterosa evita gli Stati Uniti nella Division 1 della World CupL’Italia è stata inserita nel Gruppo B, assieme a Grecia, Paesi Bassi ed Australia, mentre nel Gruppo A sono state sorteggiati Stati Uniti, Ungheria,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pallanuoto femminile, in World Cup vincono all’esordio Paesi Bassi e Stati Uniti; World Cup Pallanuoto Femminile 2026: calendario, gironi e dove vederla in streaming; World Cup femminile: format, calendario e dove vedere la Division 1; Calendario World Cup pallanuoto femminile 2026: programma, orari, tv, streaming, quando gioca l’Italia. Pallanuoto femminile, la Spagna piega gli Stati Uniti ai rigori in World Cup. Bene Ungheria e Paesi BassiProsegue la World Cup di pallanuoto femminile, in corso a Rotterdam, nei Paesi Bassi: in attesa del match dell'Italia contro l'Australia che questa sera ... oasport.it Pallanuoto femminile, in World Cup vincono all’esordio Paesi Bassi e Stati UnitiLa World Cup di pallanuoto femminile si è aperta oggi a Rotterdam, nei Paesi Bassi: in attesa del match dell'Italia contro la Grecia che questa sera ... oasport.it Davanti al Grattacielo più alto degli Stati Uniti - facebook.com facebook Stati Uniti, la storica compagnia low cost Spirit Airlines dichiara fallimento #fallimento x.com