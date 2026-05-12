Europei taekwondo Touiar ha vinto l’argento a 16 anni!

A 16 anni, l’atleta ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati europei di taekwondo. La competizione si è svolta sul tatami del BMW Park, dove ha affrontato avversari provenienti da diversi paesi. La sua performance ha attirato l’attenzione di addetti ai lavori e spettatori, segnando un risultato importante per la sua carriera. La finale ha visto la sua sfida contro un atleta di livello internazionale, concludendosi con un risultato positivo per lui.

Non è un semplice argento, è una promessa che si materializza sul tatami del BMW Park. Abderrahman Touiar, diciassettenne azzurro della categoria -58 kg, lascia la Germania con una medaglia d’argento europea che pesa come un macigno di talento puro. In una finale mozzafiato contro il blasonato Georgii Gurstiev – già argento iridato a Baku 2023 – il giovanissimo italiano non ha arretrato di un millimetro, combattendo punto su punto con la maturità di un veterano. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

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