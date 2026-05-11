Europei di taekwondo 2026 | Baretta in semifinale prima medaglia azzurra garantita Rimpianto Maggiore fuori anche Molin e Bertagnin

Durante gli Europei di taekwondo 2026, un atleta di 21 anni proveniente da Aprilia ha raggiunto la semifinale nella categoria -68 kg, garantendo così la prima medaglia per l’Italia. Nel frattempo, sono stati eliminati anche altri due concorrenti italiani, tra cui Maggiore, rimontata a 30 secondi dalla fine di un match. La competizione prosegue con diverse sfide in programma, mentre le speranze di medaglie si concentrano sui combattimenti rimanenti.

Il 21enne di Aprilia supera tre incontri tutti al terzo round e si assicura il podio nei -68 kg. Beffa per Giulia Maggiore, rimontata a 30 secondi dal termine. Giornata inaugurale con luci e ombre per l’Italia ai Campionati Europei di taekwondo 2026, in corso a Monaco di Baviera. Il bilancio complessivo resta positivo grazie all’impresa di Dennis Baretta, che si è guadagnato l’accesso alle semifinali nei -68 kg e ha già messo in tasca la certezza della prima medaglia della spedizione azzurra nella rassegna continentale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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