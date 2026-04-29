Paganini Competereeu | Scostamento solo per crescita innovazione e lavoro

Un rappresentante di Competere.eu ha dichiarato che è necessario uno scostamento di bilancio soltanto se collegato a un piano industriale che promuova crescita, innovazione e occupazione. La proposta si riferisce a interventi finanziari indirizzati a obiettivi specifici, escludendo altre motivazioni. La questione riguarda principalmente le condizioni in cui un aumento di spesa pubblica può essere considerato giustificato e in che modo si lega a progetti di sviluppo.

Serve uno scostamento di bilancio solo se legato a un piano industriale per crescita, innovazione e lavoro.. “ La crisi globale sta indebolendo l’economia europea. Tra Stati Uniti, Cina e India, l’Europa è l’area che rischia di pagare il prezzo più alto in termini di crescita, produttività, potere d’acquisto e investimenti”. Lo ha dichiarato Pietro Paganini, professore alla Temple University di Philadelphia e presidente del policy institute Competere, intervenendo a RaiNews. “Non è solo l’inflazione a doverci preoccupare “, ha spiegato Paganini. “Il vero rischio è una stagnazione prolungata, che può indebolire imprese, famiglie e capacità competitiva del Paese.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Paganini (Competere.eu): “Scostamento solo per crescita, innovazione e lavoro”

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