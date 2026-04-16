Energia Paganini Competereeu | L’Europa deve decidere come acquistare energia e non può trascurare la sicurezza alimentare

Un esperto di energia ha sottolineato l'urgenza di una decisione chiara da parte dell’Europa riguardo all’acquisto di energia. Ha aggiunto che, mentre si definiscono le strategie energetiche, non si devono trascurare i livelli di sicurezza alimentare. La discussione si concentra sulla necessità di trovare un equilibrio tra le esigenze energetiche e la tutela della sicurezza alimentare per evitare conseguenze negative in entrambi i settori.

Paganini: serve una scelta chiara su come acquistare energia, senza trascurare gli equilibri della sicurezza alimentare.. “ Il tema del gas non è ideologico, ma matematico: l’Europa consuma molta più energia di quanta ne produca e deve quindi importarla. In questo contesto, è inevitabile riconsiderare anche le forniture dalla Russia. Il punto non è se, ma come farlo, senza creare nuove dipendenze strategiche, senza accettare prezzi fuori controllo e senza compromettere i propri principi”. Lo ha dichiarato il Prof. Pietro Paganini, Presidente di Competere.eu e Prof. alla Temple University di Philadelphia, intervenendo questa mattina alla trasmissione Coffee Break su La7.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Energia, Paganini (Competere.eu): “L’Europa deve decidere come acquistare energia e non può trascurare la sicurezza alimentare”

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