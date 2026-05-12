Europa nella morsa dell’aria fredda | il maggio instabile sorprende ancora tutti

L'Europa si trova alle prese con un maggio caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili, causate dall'assenza di un anticiclone stabile e dall'afflusso di correnti provenienti dal nord-Atlantico. Le temperature sono inferiori alla media stagionale e in molte zone si registrano temporali frequenti, con il rischio di gelate tardive che interessa alcune regioni. Questa situazione sta modificando la normale sequenza climatica del mese.

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Roma - L’anticiclone resta defilato e lascia spazio a correnti nord-atlantiche: temperature sotto media, temporali e rischio gelate tardive in diverse aree europee. Il mese di maggio continua a mostrare un volto decisamente instabile su gran parte dell’Europa. Una nuova massa d’aria più fredda, in discesa dal settore nord-atlantico, raggiungerà nei prossimi giorni diversi Paesi centro-occidentali, riportando le temperature su valori inferiori alla media stagionale e favorendo condizioni meteo più dinamiche. La causa principale è legata alla posizione dell’anticiclone, che resterà defilato sull’Atlantico. Questo assetto favorirà una marcata ondulazione della corrente a getto e consentirà a una saccatura fredda di scendere verso il continente.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Europa nella morsa dell’aria fredda: il maggio instabile sorprende ancora tutti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice Notizie correlate Aria fredda in ingresso in Toscana, tempo instabile e pioggia: scatta l'allerta meteo per ventoNuova instabilità sulla nostra regione a partire da oggi, mercoledì 25 marzo, con l’ingresso di aria fredda dal nord Europa. Meteo Sud e Campania, nuova settimana instabile: da lunedì vortice e aria più freddaSecondo le ultime previsioni meteo, settimana con tempo turbolento soprattutto al Sud: da lunedì vortice ciclonico sul Mediterraneo e temperature più... Argomenti più discussi: Auto europea sotto pressione. Dazi Usa, Cina che avanza e miliardi a rischio; Pavia nella morsa dell’ammoniaca: il peso degli allevamenti sull’aria che respiriamo; Cagliari nella morsa del traffico: cantieri e chiusure, l’odissea continua; Ursachensuche und die ökonomische Krise verstehen: Eine Volkswirtschaft im Würgegriff von Opportunismus und Blockadepolitik - Xpert.Digital. Mentre il raddoppio del Tap e la missione di Meloni a Baku puntano, nelle intenzioni, a rendere l’Italia lo snodo energetico europeo più importante, il Governo cerca di frenare il caro-prezzi alla pompa con il nuovo Decreto Carburanti. Ma lo Stato, stretto nella x.com In gioco c’è la dignità dell’Europa, stretta nella morsa trumpian-putinianaAl direttore - Caro Cerasa, fino a quando Giorgia Meloni potrà continuare a nascondere la polvere sotto il tappeto? Minimizzare la rottura drammatica tra le due sponde dell’Atlantico non porta da ... ilfoglio.it