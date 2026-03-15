La nuova settimana porta maltempo al Sud e in Campania, con un vortice ciclonico che si insinua sul Mediterraneo a partire da lunedì. Le previsioni indicano un aumento dell’instabilità atmosferica e un calo delle temperature, accompagnati da condizioni di tempo turbolento che interesseranno principalmente queste aree. La situazione meteorologica rimane complessa e varia nel corso dei giorni.

Secondo le ultime previsioni meteo, settimana con tempo turbolento soprattutto al Sud: da lunedì vortice ciclonico sul Mediterraneo e temperature più fresche. Possibile peggioramento tra martedì e mercoledì. La nuova settimana si apre con condizioni meteo instabili sull’Italia, in particolare sulle regioni meridionali e sulla Campania, dove il tempo sarà influenzato da una circolazione ciclonica sul Mediterraneo. Secondo quanto riportato da ilmeteo.it, nei prossimi giorni non è previsto un ritorno dell’alta pressione e il quadro meteorologico sarà caratterizzato da temperature più fresche rispetto alla prima parte di marzo. Questo assetto favorirà l’afflusso di aria più fredda lungo il bordo orientale dell’alta pressione, che andrà ad alimentare il vortice sul Mediterraneo centrale. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Meteo Sud e Campania, nuova settimana instabile: da lunedì vortice e aria più fredda

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