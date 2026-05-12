Eureka roadshow 2026 al via il tour italiano della fiera della cultura e creatività Fvg

Il 13 maggio a Milano si apre Eureka Roadshow 2026, il tour nazionale dedicato alla Fiera della Cultura e Creatività di Pordenone. La manifestazione si svolgerà in sei tappe, attraversando diverse città italiane. La prima tappa si tiene presso la sede della Fondazione OpenDot. La rassegna si propone di mettere in mostra le tendenze più recenti nel settore culturale e creativo.

Si inaugura mercoledì 13 maggio a Milano, nella sede della Fondazione OpenDot, Eureka Roadshow 2026, il tour nazionale della Fiera della Cultura e Creatività di Pordenone: sarà un viaggio in 6 tappe attraverso l’Italia, una “primavera” culturale e creativa per focalizzare sui trend più.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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