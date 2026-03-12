Referendum giustizia il tour della Ugl fa tappa al Palazzo della Cultura

Il tour promosso dalla Ugl si svolge in città in vista del referendum sulla riforma della giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo 2026. La manifestazione si è svolta al Palazzo della Cultura, dove i rappresentanti sindacali hanno incontrato cittadini e attivisti. L’obiettivo è informare sulle tematiche legate al voto e coinvolgere la comunità nel dibattito.

Fa tappa a in città il tour promosso dalla Ugl in vista del referendum del 22 e 23 marzo 2026 sulla riforma della giustizia. L’appuntamento “Perché votare Sì” è in programma venerdì 13 marzo alle ore 11.30 nella Sala della Notte del Palazzo della Cultura (via Vittorio Emanuele II 121). L’iniziativa rientra nel ciclo di incontri organizzati dal sindacato per illustrare le ragioni del voto favorevole al referendum e per aprire un confronto pubblico sul tema della giustizia e del suo impatto sul sistema economico e sociale. La Ugl sostiene le ragioni del Sì perché considera la riforma una necessità democratica, non è un tecnicismo. La convinzione è che questa riforma garantisce equilibrio tra i poteri, per una democrazia più matura e trasparente; efficienza dei tempi, responsabilità. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

