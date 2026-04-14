Morsano Comics Fest e Piccola Fiera del Libro e dell' Arte un weekend di cultura e creatività

Da venerdì 17 a domenica 19 aprile, Morsano al Tagliamento accoglierà due eventi dedicati alla cultura e alla creatività. Il Morsano Comics Fest 2026 e la Piccola Fiera del Libro e dell’Arte si svolgeranno nello stesso fine settimana, portando di nuovo in città un appuntamento che non si vedeva dall’ultima edizione del 2014. La manifestazione offrirà momenti di partecipazione e incontri con espositori e artisti.

Morsano al Tagliamento ospiterà dal 17 al 19 aprile un fine settimana dedicato alla cultura, alla creatività e alla partecipazione con il Morsano Comics Fest 2026 e con il ritorno della Piccola Fiera del Libro e dell’Arte, che torna a vivere dopo un lungo stop dall’ultima edizione del 2014.La.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Zip! Comics Fest – Dal 17 al 19 aprile il festival del fumetto organizzato dalla Scuola Internazionale di Comics di MilanoMancano un paio di settimane allo Zip! Comics Fest, festival di fumetto di cui siamo tra i media partner e che ci vedrà anche protagonisti di due... Terni comics love edition: weekend speciale tra fumetti, giochi, panel e creatività GALLERIA FOTOGRAFICAA Terni nel fine settimana tra il 7 e l'8 marzo è in corso l'edizione “Love edition” del Terni Comics.