Eureka | il tour nazionale per la Fiera della Cultura e Creatività

È iniziato il tour nazionale dedicato alla Fiera della Cultura e Creatività, un evento che mira a esplorare il ruolo della cultura nel contribuire all’economia del paese. Durante le tappe del roadshow, si discuterà di come l’innovazione e il design possano favorire la crescita economica e culturale. Le città coinvolte sono state annunciate e ospiteranno incontri e dibattiti aperti al pubblico su questi temi.

? Punti chiave Come può la cultura generare miliardi di euro per l'economia?. Quali città ospiteranno le tappe del roadshow tra innovazione e design?. Chi guiderà il percorso strategico tra le imprese creative italiane?. Perché Pordenone diventerà il centro del matching tra aziende e creatività?.? In Breve Tour con tappe a Milano il 13 maggio e Firenze il 18 maggio.. Guido Guerzoni cura l'itinerario tra design, rigenerazione urbana e tecnologie digitali.. Il sistema culturale friulano genera 2,33 miliardi di euro di valore aggiunto.. Pordenone sarà Capitale Italiana della Cultura nel 2027.. Il tour nazionale di Eureka parte domani, 13 maggio, dalla sede della Fondazione OpenDot a Milano per promuovere la Fiera della Cultura e Creatività di Pordenone attraverso sei tappe strategiche in Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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EUREKA: TORNA LA FIERA DELLA CULTURA E DELLA CREATIVITA'

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