Oggi, 12 maggio 2026, si svolge l’estrazione del gioco VinciCasa alle ore 20,30. Durante l’evento vengono annunciati i numeri vincenti, scelti tra 40 possibilità. Il concorso consiste nel indovinare cinque numeri per vincere una casa. La lotteria rappresenta una possibilità concreta di ottenere l’abitazione desiderata attraverso la selezione casuale dei numeri. L’estrazione di questa sera è uno dei momenti principali del concorso.

Estrazione VinciCasa oggi 12 maggio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, martedì 12 maggio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, martedì 12 maggio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 11 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 10 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 9 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 8 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 7 MAGGIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 12 maggio 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 12 maggio 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 12 marzo 2026

Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 12 aprile 2026

Argomenti più discussi: VinciCasa, l’estrazione di lunedì 11 maggio; VinciCasa, festa online: centrato il 5 da 500.000€ su Sisal.it; Sisal, a Napoli centrata online una vincita VinciCasa da una casa più 200mila euro; VinciCasa centrato a Napoli il premio da 500mila euro.

Vince una casa e 200mila euro indovinando cinque numeri ift.tt/J8RMlvr x.com

Estrazioni Lotto Superenalotto 10 e Lotto Numeri da tenere d'occhio del 12 Maggio 2026Il numero 32 collega MillionDay e VinciCasa: è uscito in entrambi i giochi dell’11 maggio. Da notare anche il 30, presente sia nell’Extra MillionDay sia nella cinquina VinciCasa. Tutto lo sport in tem ... datasport.it