Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 12 aprile 2026

Oggi, domenica 12 aprile 2026, alle ore 20,30, si è tenuta l’estrazione del gioco VinciCasa, che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti sono stati annunciati poco dopo l’estrazione e pubblicati sui canali ufficiali del concorso. L’estrazione si è svolta in diretta, con la partecipazione di numerosi giocatori che sperano di portare a casa la casa dei loro sogni.

Estrazione VinciCasa oggi 12 aprile 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, domenica 12 aprile 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, domenica 12 aprile 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 11 APRILE 2026 ESTRAZIONE 10 APRILE 2026 ESTRAZIONE 9 APRILE 2026 ESTRAZIONE 8 APRILE 2026 ESTRAZIONE 7 APRILE 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 12 aprile 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 12 aprile 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 1 aprile 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 2 aprile 2026 SuperEnalotto - Estrazione e risultati 29/12/2025