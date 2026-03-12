Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 12 marzo 2026
Oggi, giovedì 12 marzo 2026, alle ore 20:30, si tiene l’estrazione del concorso VinciCasa. Durante l’evento, vengono estratti i numeri vincenti, necessari per tentare di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. L’estrazione si svolge in diretta e i numeri vengono comunicati subito dopo il sorteggio.
Estrazione VinciCasa oggi 12 marzo 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, giovedì 12 marzo 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, giovedì 12 marzo 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 11 MARZO 2026 ESTRAZIONE 10 MARZO 2026 ESTRAZIONE 9 MARZO 2026 ESTRAZIONE 8 MARZO 2026 ESTRAZIONE 7 MARZO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 12 marzo 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
Articoli correlati
Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 12 gennaio 2026
Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 12 febbraio 2026
Altri aggiornamenti su Estrazione VinciCasa
Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di sabato 7 marzo; VinciCasa: nessun ‘5’ nel concorso del 2 marzo, in cinque lo sfiorano; VinciCasa, l’estrazione di mercoledì 11 marzo; VinciCasa: centrati sette ‘4’ nel concorso del 3 marzo.
Estrazione VinciCasa del 1 Marzo 2026: risultati concorsoScopri i risultati dell'estrazione VinciCasa del 1 Marzo 2026. Verifica se sei tra i fortunati vincitori di questo concorso! controcampus.it
Estrazione VinciCasa del 27 Febbraio 2026: risultati concorsoScopri i risultati dell'estrazione VinciCasa del 27 Febbraio 2026. Resta aggiornato sulle ultime novità e vincite del concorso! controcampus.it
Estrazione Vincicasa n. 68 di lunedì 09 marzo 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, - facebook.com facebook