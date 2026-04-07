Infiltrazioni mafiose una serata di confronto a Faenza | La legalità è una responsabilità quotidiana

A Faenza si è svolta una serata dedicata al tema della legalità, con un focus sulle infiltrazioni mafiose nei settori economici e istituzionali, anche nelle aree del centro-nord. L’evento ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti delle forze dell’ordine, che hanno affrontato i rischi e le sfide legate alla presenza di organizzazioni criminali. L’obiettivo era sensibilizzare sulla responsabilità quotidiana nella tutela della legalità.

L'incontro fa parte di un percorso che coinvolge 20 classi del territorio faentino. L’assessora regionale Mazzoni: "Fondamentale investire nella formazione specialistica della pubblica amministrazione" Un approfondimento e confronto sui temi della legalità, con particolare attenzione ai fenomeni di infiltrazione mafiosa nei contesti economici e istituzionali, anche nei territori del centro-nord. È questo il tema della serata aperta alla cittadinanza, che si svolgerà al Cinema Sarti di Faenza martedì 14 aprile alle ore 20, a segnare uno dei momenti centrali del percorso ‘Educazione alla legalità in un mondo circolare’, promosso dall’Unione dei Comuni della Romagna Faentina e cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Depurazione, siglato protocollo di legalità per il contrasto alle infiltrazioni mafiose negli appalti pubbliciÈ stato firmato stamattina presso Villa Whitaker a Palermo un protocollo di legalità tra le prefetture della Sicilia occidentale e la Struttura... Legalità e turismo, Cisl e Fisascat aderiscono al protocollo contro le infiltrazioni mafioseSi rafforza il contrasto alle infiltrazioni mafiose in settori che sono strategici per l’economia palermitana e sempre più oggetto di interesse della... Temi più discussi: Caserta, Tar respinge ricorso del sindaco: confermato scioglimento per infiltrazioni camorristiche; FOCUS LFCV | È tutto un magna-magna: le infiltrazioni (trasversali) della mafia nella ristorazione; Locri, Sainato: Mai sciolti per mafia, grave errore associarci a quel provvedimento · ilreggino.it; Tescaroli rilancia l'allarme per il rischio infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione a Prato. Infiltrazioni mafiose, Toscana più vulnerabile: 14 miliardi fuori controlloUna regione solida, ma non impermeabile. Una terra che continua a mostrare capacità di tenuta istituzionale ed economica, ma che allo stesso tempo presenta zone d’ombra sempre più evidenti, soprattutt ... radiosienatv.it Prato in prima serata tv: visti falsi e infiltrazioni, gli affari sporchi in cittàIl reportage su Rai3 sulla illegalità cinese diffusa e l’escalation di violenza. Il procuratore Tescaroli: Legami di gruppi criminali con le istituzioni ... msn.com A Roma si infittisce il caso delle presunte infiltrazioni mafiose all’interno di Fratelli d’Italia, con il sequestro del cellulare di Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e legami con il clan Senese. Le indagini puntano a fare luce sui finanziamenti illeciti e sugli intr - facebook.com facebook