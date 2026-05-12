Estate di cantieri sulle linee ferroviarie del Piemonte | l' elenco delle tratte interessate e le date
Durante l’estate, diverse linee ferroviarie del Piemonte saranno interessate da lavori di manutenzione e interventi di miglioramento, con numerosi cantieri aperti quotidianamente. L’elenco delle tratte coinvolte e le date di attività sono state pubblicate dalle autorità ferroviarie locali. In totale, ogni giorno si registrano oltre mille cantieri attivi sulla rete ferroviaria italiana, tra interventi programmati e operazioni di aggiornamento infrastrutturale.
Sono oltre un migliaio i cantieri attivi ogni giorno sulla rete ferroviaria italiana, tra manutenzioni e investimenti.Gli interventi programmati da Rfi riguardano anche il Piemonte e la rete ferroviaria locale, dove nei prossimi mesi sono previste una serie di interruzioni e chiusure, per.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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