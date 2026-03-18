Treni fermi per interruzione linea alta velocità | date e tratte interessate

Durante l'intero fine settimana, alcune tratte della linea ad alta velocità saranno interrotte, causando disagi a chi viaggia in treno. Le fermate e le tratte interessate riguardano diverse zone, con variazioni nei collegamenti programmati. La sospensione della linea è prevista per tutto il fine settimana, coinvolgendo numerosi passeggeri e modificando i piani di viaggio di molti italiani.

Un intero fine settimana destinato a cambiare radicalmente le abitudini di viaggio di migliaia di italiani. Le interruzioni sulla linea ferroviaria rappresentano infatti uno degli stop più significativi degli ultimi anni, coinvolgendo una delle tratte più trafficate del Paese, quella tra Roma e Firenze. Un intervento necessario, legato a lavori di messa in sicurezza, ma che avrà inevitabili ripercussioni sull’intera rete nazionale. >> Cabina di un’ovovia precipita per il vento: è tragedia I convogli di Trenitalia e Italo non potranno percorrere il collegamento diretto tra le due città, causando una vera e propria paralisi di uno degli assi ferroviari più utilizzati, proprio in un fine settimana tradizionalmente caratterizzato da un’elevata affluenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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