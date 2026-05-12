Estate da incubo per i pendolari di Roma | due mesi di interruzioni sulle linee ferroviarie

Da romatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’estate dei pendolari romani si presenta difficile con due mesi di interruzioni sulle linee ferroviarie della città. La situazione coinvolge anche circa 70.000 persone che ogni giorno viaggiano da regioni come Campania, Abruzzo e Toscana per raggiungere la Capitale. In tutta Italia sono in corso cantieri che stanno causando disagi sui diversi collegamenti ferroviari, influendo sui viaggi quotidiani di molti lavoratori e studenti.

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Cantieri in tutta Italia che avranno effetto non solo sui romani ma anche su quei circa 70.000 pendolari che, ogni giorno, si spostano da Campania, Abruzzo o Toscana per raggiungere la Capitale. Il Gruppo FS ha reso noto il calendario dei lavori e delle interruzioni previsti nel corso della.🔗 Leggi su Romatoday.it

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