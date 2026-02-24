Cittadino espulso rientra illegalmente | bloccato dai militari

Un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai militari mentre tornava illegalmente nel paese. La sua presenza si è scoperta durante un controllo di routine, dopo aver superato il confine senza permesso. La sua espulsione risaleva a pochi mesi fa, ma lui ha deciso di rientrare comunque. La polizia ha confermato che l’uomo non aveva rispettato il divieto di reingresso di cinque anni.

© Ilrestodelcarlino.it - Cittadino espulso rientra illegalmente: bloccato dai militari

Sabato scorso i carabinieri della stazione di Bondeno hanno arrestato un 44enne, già noto alle forze dell'ordine, poiché rientrato illegalmente sul territorio nazionale, in violazione del provvedimento che prevedeva il divieto di reingresso per cinque anni. Era stato espulso appena nel giugno dello scorso anno e rimpatriato nel paese di origine in esecuzione all'ordinanza emessa dall'ufficio di sorveglianza di Bologna, per delle condanne riguardanti la commissione di reati contro la persona e in materia di stupefacenti. Ma l'uomo nonostante la misura di sicurezza dell' espulsione e il conseguente divieto assoluto di far rientro in Italia prima del periodo di tempo prescritto, ha deciso di tornare sul suolo nazionale e si è recato proprio a Bondeno.