Espulso dall' Italia rientra illegalmente in città | finisce dritto in cella

Un uomo, già espulso dall’Italia con un divieto di cinque anni e rimpatriato in Albania, è stato arrestato dopo essere rientrato illegalmente nel Paese. Dopo il suo ritorno, è stato immediatamente condotto in cella. La sua presenza nel territorio italiano è stata scoperta e notificata dalle forze dell’ordine, che hanno proceduto con l’arresto. La vicenda si inserisce in un quadro di controlli e verifiche sulle persone che tentano di eludere le disposizioni di espulsione.

Era già stato allontanato dall'Italia con un volo diretto a Durazzo e il divieto di rimettere piede nel Paese per almeno cinque anni. Eppure, un uomo già noto alle forze dell'ordine è stato rintracciato e fermato a Brescia da una pattuglia della Polizia di Stato durante un normale servizio di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Cittadino espulso rientra illegalmente: bloccato dai militariSabato scorso i carabinieri della stazione di Bondeno hanno arrestato un 44enne, già noto alle forze dell’ordine, poiché rientrato illegalmente sul... Espulso dall'Italia, rientra prima di 5 anni: preso. Tornerà in un centro per il rimpatrioSabato 21 i carabinieri Bondeno hanno arrestato un 44enne, già noto, poiché rientrato illegalmente sul territorio nazionale, in violazione del...