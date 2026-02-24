Napoli scacco al clan della Vanella Grassi di Scampia | maxi operazione all' alba scattano gli arresti

Una vasta operazione delle forze dell'ordine ha portato all’arresto di diversi sospetti legati al clan della Vanella Grassi di Scampia. La causa è un’indagine lunga mesi, che ha scoperto attività illecite nel quartiere. Alle prime luci dell’alba, i carabinieri hanno fatto irruzione nelle abitazioni, trovando armi e denaro contante. Le misure cautelari sono state eseguite in tutta la zona, coinvolgendo anche alcune strutture pubbliche.

© Ilmattino.it - Napoli, scacco al clan della Vanella Grassi di Scampia: maxi operazione all'alba, scattano gli arresti

Dalle prime luci dell’alba, i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA partenopea nei confronti di persone appartenenti al clan Vanella Grassi, ritenute gravemente indiziate di associazione per delinquere di tipo camorristico, rapina, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di armi da fuoco, aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Tra i destinatari della misura, anche appartenenti alla ‘Ndrina Nirda-Strangio di Reggio Calabria. Ulteriori informazioni saranno fornite durante la conferenza stampa prevista per le ore 11:00 negli uffici della Procura della Repubblica di Napoli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it Le strade di Scampia e Napoli inondate di eroina e crack: maxi blitz all’alba: 28 arresti contro il clan Amato-PaganoLe forze dell’ordine hanno condotto un’operazione contro il clan Amato-Pagano, noto come gli Scissionisti, sequestrando droga e arrestando 28 persone. Leggi anche: Napoli, colpo al clan Licciardi: 21 arresti in un maxi-blitz all’alba Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Scacco alla camorra, oltre due secoli di carcere per due clan rivali del Napoletano; Il Cartello del Nord: scacco all’alleanza tra i clan Puca, Verde e Ranucci; Pungitura e tatuaggi: i riti di affiliazione al clan dei 'Mangianastri'; Scacco ai clan di Pomigliano: oltre 200 anni di carcere inflitti a 22 imputati di due clan rivali. Napoli, scacco al clan della Vanella Grassi di Scampia: maxi operazione all'alba, scattano gli arrestiDalle prime luci dell’alba, i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA ... ilmattino.it Scacco alla camorra, oltre due secoli di carcere per due clan rivali del NapoletanoPiù di due secoli di carcere complessivi per 22 presunti esponenti della camorra attivi a Pomigliano d’Arco. È il bilancio della sentenza emessa dal gip di Napoli, Michaela Sapio, al termine del proce ... lostrillone.tv