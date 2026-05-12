Espanyol-Athletic Bilbao mercoledì 13 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici I catalani provano a risollevarsi?

Mercoledì 13 maggio 2026 alle 19:00 si gioca la sfida tra Espanyol e Athletic Bilbao. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e sono in corso le analisi su quote e pronostici. L’Espanyol cerca di invertire un trend negativo, dopo un girone di ritorno caratterizzato da prestazioni deludenti che hanno peggiorato la sua posizione in classifica.

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