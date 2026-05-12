Espanyol-Athletic Bilbao mercoledì 13 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici I catalani provano a risollevarsi?
Mercoledì 13 maggio 2026 alle 19:00 si gioca la sfida tra Espanyol e Athletic Bilbao. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e sono in corso le analisi su quote e pronostici. L’Espanyol cerca di invertire un trend negativo, dopo un girone di ritorno caratterizzato da prestazioni deludenti che hanno peggiorato la sua posizione in classifica.
L’Espanyol non riesce ad arrestare la sua discesa: il girone di ritorno da horror dei catalani si arricchisce ogni giornata di una nuova puntata e la discesa continua inarrestabile. Rimangono solo tre partite da giocare ma i Pericos devono trovare il modo di fare punti e allontanare i fantasmi di qualcosa che era folle solo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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