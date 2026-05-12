Espanyol-Athletic Bilbao mercoledì 13 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici I catalani provano a risollevarsi?

Da infobetting.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 13 maggio 2026 alle 19:00 si sfidano Espanyol e Athletic Bilbao. L’Espanyol cerca di invertire un momento difficile, mentre l’andamento del torneo finora mostra una serie di risultati negativi per i catalani nel girone di ritorno. Le formazioni sono state annunciate e si discutono anche quote e pronostici per la partita. La sfida si presenta come un’occasione per l’Espanyol di provare a cambiare rotta.

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L’Espanyol non riesce ad arrestare la sua discesa: il girone di ritorno da horror dei catalani si arricchisce ogni giornata di una nuova puntata e la discesa continua inarrestabile. Rimangono solo tre partite da giocare ma i Pericos devono trovare il modo di fare punti e allontanare i fantasmi di qualcosa che era folle solo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Espanyol-Athletic Bilbao (mercoledì 13 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. I catalani provano a risollevarsi?
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