Espanyol-Athletic Bilbao mercoledì 13 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Pericos sull’orlo dell’abisso

Mercoledì 13 maggio 2026 alle 19:00 si disputa la sfida tra l’Espanyol e l’Athletic Bilbao. L’Espanyol attraversa un momento difficile, con un girone di ritorno caratterizzato da molte sconfitte che aggravano la sua posizione in classifica. La squadra catalana cerca di risalire la china, mentre l’Athletic Bilbao intende consolidare la propria posizione in campionato. Le formazioni, le quote e i pronostici sono già stati diffusi dagli esperti del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’Espanyol non riesce ad arrestare la sua discesa: il girone di ritorno da horror dei catalani si arricchisce ogni giornata di una nuova puntata e la discesa continua inarrestabile. Rimangono solo tre partite da giocare ma i Pericos devono trovare il modo di fare punti e allontanare i fantasmi di qualcosa che era folle solo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Espanyol-Athletic Bilbao (mercoledì 13 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Pericos sull’orlo dell’abisso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Real Sociedad-Athletic Bilbao (mercoledì 04 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Leones alla ricerca dell’impresaMercoledì notte ci attende uno splendido derby basco: la semifinale di ritorno di Copa del Rey, che metterà di fronte Real Sociedad e Athletic Bilbao... Argomenti più discussi: Espanyol - Athletic Bilbao in Diretta Streaming | DAZN IT; Quote scommesse Espanyol - Athletic Bilbao; Pronostico Espanyol - Athletic Club: analisi e quote; Siviglia - Espanyol in Diretta Streaming | DAZN IT. [The Athletic] Il Real Madrid non è mai stato molto bravo ad accettare le sconfitte. Questo è il club più vincente nella storia della Champions League, con un record di 15 titoli, ma sono anche pessimi perdenti. reddit Pronostico Espanyol-Athletic Bilbao: la mente fa la differenzaEspanyol-Athletic Bilbao è una gara della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca mercoledì: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it