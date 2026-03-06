Athletic Bilbao-Barcellona sabato 07 marzo 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Catalani alla prova di San Mamès

Sabato 7 marzo 2026 alle 21:00 si affrontano Athletic Bilbao e Barcellona in una partita di Liga. Le due squadre sono eliminate in semifinale di Copa del Rey e ora puntano a ottenere i tre punti nel campionato spagnolo. Le formazioni sono state annunciate e si attendono i pronostici sulla base delle quote degli scommettitori. La partita si gioca allo stadio di San Mamès.

Poteva essere la finale di Copa del Rey e invece non lo sarà: Athletic Bilbao e Barcellona sono le due squadre eliminate in semifinale, che cercheranno di curare questa ferita con la gara di Liga. I catalani, primi in classifica, hanno sfiorato l'impresa: nonostante avessero perso con 4 gol di scarto al Metropolitano, nella gara.