Lollobrigida e l’oro nel destino | Francesca talento e passione

A Milano-Cortina, Francesca Lollobrigida ha vinto due medaglie d’oro negli eventi di speed skating sui 3000 e 5000 metri. L’atleta ha conquistato il podio in queste competizioni, portando a casa i riconoscimenti. La sua performance si è svolta davanti a un pubblico presente alle gare, confermando il suo talento nel settore. La medaglia d’oro è stata appesa al suo collo al termine delle rispettive gare.

C’è un pezzo di Cardano Skating in quell’oro che luccicava a Milano-Cortina: l’oro che, per due volte, nei 3000 e nei 5000 di speed skating, si è messa al collo Francesca Lollobrigida. L’atleta di Frascati ha indossato i colori della società di Cardano al Campo (VA) per ben cinque anni, quando, prima di passare definitivamente al ghiaccio, pattinava su rotelle. A raccontare di lei e della sua storia è Andrea Bordignon, presidente della società. "È una storia durata cinque anni, dal 2011 al 2015, fino a quando è approdata nel gruppo sportivo dell’Aeronautica. Arrivava qui dopo un percorso già travagliato, ma si è subito distinta per il suo grande talento e la sua grande passione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano Cortina, Francesca Lollobrigida oro e record 3000 m nel pattinaggio di velocitàNel giorno del suo 35 compleanno, Francesca Lollobrigida si fa il miglior regalo possibile: è medaglia d’oro per l’atleta azzurra, che regala il...

Milano-Cortina, ecco il primo oro italiano: Francesca Lollobrigida nel pattinaggio velocitàL’azzurra Francesca Lollobrigida ha conquistato l’oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, un trionfo...

Francesca Lollobrigida, chi è la prima azzurra a vincere l’oro alle Olimpiadi 2026Francesca Lollobrigida porta in dote all'Italia la prima medaglia d'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. E lo fa nel giorno del suo compleanno: l'atleta ... lapresse.it

Non mi sono arresa: Francesca Lollobrigida racconta l'oro olimpico e la vittoriaProprio ieri, sabato 7 febbraio 2026, nel giorno del suo 35° compleanno, Francesca Lollobrigida ha scritto una pagina memorabile di storia sportiva conquistando la medaglia d'oro nei 3000 metri femmin ... rainews.it

Le atlete Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi hanno raggiunto il palco dell'Ariston dopo le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. "Sei una mamma d'oro che ci ha regalato emozioni", ha detto Carlo Conti a Lollobrigida, la Lady Speed Skating che ha x.com