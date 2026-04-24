La via dell' acqua | il Primo maggio passeggiata wild nel bosco della Ficuzza

Il Primo maggio si è svolta una passeggiata nel bosco della Ficuzza dedicata alla scoperta dell'acqua e delle sue caratteristiche. L’evento ha coinvolto persone di tutte le età, che hanno attraversato sentieri immersi nella natura. Durante la giornata, sono stati approfonditi aspetti legati alla presenza dell’acqua nel territorio e alla sua importanza per l’ambiente. Tra le attività, anche momenti dedicati alla narrazione di storie e leggende locali.

Un giovane e simpatico draghetto di nome Grisù è l'ultimogenito di una grande stirpe di draghi avvampatori, i Draconis. Nonostante ciò, il piccolo drago sogna da sempre di diventare un pompiere, noi ti porteremo a scoprire dove ancora vive. Falcon Walks organizza una passeggiata wild nel bosco.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Torna Trinakriatreffen, il raduno motociclistico invernale non competitivo: nel Bosco di Ficuzza la settima edizioneDal 27 febbraio al 1° marzo 2026 nel Bosco di Ficuzza (Valle Maria), a Godrano, si terrà la settima edizione del Trinakriatreffen, un raduno... Leggi anche: Giornata mondiale del pianoforte, Pellerito in concerto sotto le stelle nel cuore del Bosco di Ficuzza Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L'Arpa Abruzzo al lavoro sulla potabilità dell'acqua: Nel pomeriggio i risultati delle nuove analisi; Acqua e salute, ratificato il protocollo Oms-Unece. Si lavora a una commissione nazionale dedicata al tema; Acqua e salute, l’Italia in prima linea con il protocollo Oms-Unece: da Roma il nuovo modello integrato; 4 trekking panoramici vicino a Milano da fare in primavera. Avatar: La via dell'acqua, il film di Cameron torna al cinema per una settimanaDal 2 all'8 settembre torna in sala uno dei film più amati di sempre in attesa del terzo capitolo del franchise che arriverà nelle sale giusto in tempo per le vacanze di Natale il prossimo 17 dicembre ... tg24.sky.it Avatar: Fuoco e Cenere incassa 345 milioni di dollari nel primo weekend, meno de La via dell'acquaAvatar: Fuoco e Cenere ha debuttato con 345 milioni di dollari al box office globale, conquistando fin da subito il secondo miglior weekend di apertura del 2025, alle spalle di Zootropolis 2. Tuttavia ... it.ign.com Il “presidente partigiano”: così veniva chiamato Sandro Pertini, il primo e finora unico presidente socialista della Repubblica nella storia d’Italia. Nel discorso di fine anno del 1983, durante il suo mandato da capo dello Stato, parlò del rapporto tra libertà e giusti - facebook.com facebook USA vicini ai limiti della fisica con il primo laser a neutrini x.com