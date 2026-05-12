Un nuovo capitolo si apre nelle vicende legate a escort e figure pubbliche, con il quotidiano che pubblica un’intervista a una ex collaboratrice di Cipriani. La donna parla di feste e incontri con escort, sostenendo che Nicole non sarebbe cambiata nel tempo. Cipriani ha respinto le accuse, affermando che dimostrerà la falsità delle affermazioni. La vicenda prosegue con dichiarazioni contrastanti e senza ulteriori sviluppi immediati.

Il quotidiano rilancia, intervistando una ex collaboratrice di Cipriani che racconta di feste e escort: «Nicole non è cambiata». I legali della coppia: «Ricostruzioni inveritiere e facilmente smentibili». Si pensa a una richiesta di danni per 250 milioni. Il copione, secondo la difesa, è sempre lo stesso. Prima arrivano le accuse. Poi parte il clamore mediatico. Infine c’è la verifica degli atti. E, quando si passa dalle suggestioni ai documenti, la ricostruzione crolla. È questa la linea dei legali di Nicole Minetti e Giuseppe Ciprian i, il professor Emanuele Fisicaro e l’avvocato Antonella Calcaterra, dopo la nuova intervista pubblicata dal Fatto quotidiano a una ex collaboratrice della tenuta di Punta del Este.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Escort e Minetti, altro fango. Cipriani: «Falso, lo dimostrerò»

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