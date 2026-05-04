Cipriani difende Nicole Minetti | Dall’Italia solo fango

Cipriani ha preso una posizione pubblica a sostegno di Nicole Minetti, definendo le notizie provenienti dall’Italia come “fango”. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui si susseguono numerose accuse e voci di tribunale, e rappresenta una risposta diretta alle critiche rivolte alla consigliera. La frase scelta evidenzia la volontà di respingere le insinuazioni e di difendere la persona coinvolta.

Quando il rumore diventa assordante, a volte l’unico modo per fermarlo è parlare. E stavolta la scelta è arrivata netta, senza freni: una difesa pubblica che suona come un muro alzato davanti a una valanga di accuse, insinuazioni e giudizi. Sullo sfondo, una famiglia e un bambino che, dicono, è diventato il bersaglio involontario di tutto. Nel giro di pochi giorni la vicenda si è gonfiata, è uscita dai confini del gossip e ha iniziato a toccare politica, estero, nomi pesanti. Così Giuseppe Cipriani è intervenuto per mettere un punto: niente mezze frasi, niente “”. Solo una linea chiara, e anche parecchia amarezza. Cipriani parla di attacchi ingiustificati e di un racconto “capovolto”, come se intorno a Nicole Minetti si fosse costruita una sceneggiatura pronta a tutto pur di far rumore.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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