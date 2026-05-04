L’imprenditore veneziano ha negato di aver mai ricevuto denaro da Epstein, precisando che lui e Nicole stanno considerando di adottare un altro bambino. In un’intervista, ha spiegato che non ci sono stati inganni o truffe legate a queste voci, che hanno circolato negli ultimi tempi. Ha anche chiarito che non ci sono rapporti finanziari tra lui e Epstein, e ha confermato i progetti di adozione in corso.

Intervistato, l'imprenditore veneziano smentisce le voci circolate nelle ultime settimane in un tentativo di difendere la regolarità dell'iter adottivo e parla dei rapporti con Jeffrey Epstein e Carlo Nordio Giuseppe Cipriani, compagno dell'ex igienista dentale di Berlusconi, è intervenuto su.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Caso Minetti, Cipriani: "Nessun inganno, io e Nicole stiamo pensando di adottare un altro bambino, mai soldi da Epstein"

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