Alle 00:00 del 9 maggio 2026, Liberato ha pubblicato il suo nuovo album. Tra le tracce ci sono collaborazioni con artisti noti, tra cui Stefano De Martino e Alberto Angela. L’uscita è stata annunciata tramite i canali ufficiali dell’artista, senza comunicazioni precedenti. La pubblicazione ha generato attenzione tra i fan e i media, grazie anche alle presenze a sorpresa degli ospiti nel progetto musicale.

Allo scoccare della mezzanotte del 9 maggio 2026, Liberato ha pubblicato il nuovo lavoro musicale. Il cantante dall’identità misteriosa ha diffuso il suo quarto album in carriera, intitolato Radio Liberato, un progetto che ha la forma di una vera e propria trasmissione radiofonica notturna, costruita attorno a quindici tracce che mescolano inediti, remix, spoken word e una serie di ospiti tanto illustri quanto inaspettati. Tra le presenze più discusse spicca quella di Stefano De Martino, che compare sia nell’intro del disco che nella conclusiva doppietta “Vuje me facite ascì pazz’ Finale”, nei panni del conduttore radiofonico della fantomatica Radio Liberato.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Da Stefano De Martino a Alberto Angela: tutti gli ospiti a sorpresa nel nuovo album di Liberato

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