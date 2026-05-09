Stefano De Martino e Alberto Angela diventano cantanti il featuring con Liberato

Sabato 9 maggio, Liberato ha pubblicato un nuovo album, segnando una data particolare per il cantante napoletano. In questa occasione, si è anche diffusa la notizia di un featuring con due noti personaggi del mondo dello spettacolo italiano, uno dei quali è un ballerino e conduttore televisivo, l’altro un famoso divulgatore e scrittore. La collaborazione musicale ha attirato l’attenzione di pubblico e media, considerando il passato artistico di ciascuno.

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