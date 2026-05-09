Stefano De Martino e Alberto Angela diventano cantanti il featuring con Liberato
Sabato 9 maggio, Liberato ha pubblicato un nuovo album, segnando una data particolare per il cantante napoletano. In questa occasione, si è anche diffusa la notizia di un featuring con due noti personaggi del mondo dello spettacolo italiano, uno dei quali è un ballerino e conduttore televisivo, l’altro un famoso divulgatore e scrittore. La collaborazione musicale ha attirato l’attenzione di pubblico e media, considerando il passato artistico di ciascuno.
Allo scoccare della mezzanotte di sabato 9 maggio, Liberato torna con un nuovo disco. Si tratta di una data speciale per il misterioso cantautore napoletano, 9 maggio è infatti il titolo di uno dei suoi brani più famosi, datato 2017. Radio Liberato, questo il titolo, è un album sfaccettato e originale, che raccoglie al suo interno brani inediti e imprevidibili rivisitazioni di grandi classici, con il supporto di nomi a dir poco noti. Grandi cantanti come Mahmood e Calcutta, ma anche outsider della musica, dal conduttore Stefano De Martino al divulgatore Alberto Angela. Il 9 maggio esce Radio Liberato. Un’uscita a sopresa, ma in una data del tutto prevedibile per i fan del misteriosi cantautore partenopeo.🔗 Leggi su Dilei.it
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