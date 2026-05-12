Tra poche ore prende il via la 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest, che si svolge alla Wiener Stadthalle di Vienna. La prima semifinale si apre con la partecipazione di vari artisti, tra cui anche Sal Da Vinci, che si trova sul palco in qualità di ospite ma senza competere per il titolo. La manifestazione segue la vittoria dello scorso anno di un artista proveniente da Basilea.

Mancano poche ore all’inizio della 70ª edizione dell’ Eurovision Song Contest, in scena alla Wiener Stadthalle di Vienna, in Austria, dopo la vittoria dello scorso anno di JJ a Basilea. La gara entra nel vivo con la prima delle due semifinali (la seconda sarà giovedì 14 maggio ) trasmessa in Italia su Rai 2 con il commento di Gabriele Corsi e di Elettra Lamborghini a partire dalle 21.00. È prevista inoltre un’anteprima, dalle 20.15 alle 20.30, poco prima del TG2. Grande attesa stasera per il debutto, fuori gara, di Sal Da Vinci e la sua Per Sempre Sì. L’Italia – che ha all’attivo otto piazzamenti consecutivi in Top10 – è già qualificata di diritto alla finale di sabato 16 maggio, insieme alla vincitrice in carica (Austria), Germania, Francia e Regno Unito.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - ESC 2026 al via con la prima semifinale. Sul palco anche Sal Da Vinci, ‘fuori gara’ in attesa della finale

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