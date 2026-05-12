Errani Paolini si ritirano senza giocare a Roma | la motivazione e i punti persi nel ranking WTA
Sara Errani e Jasmine Paolini si sono ritirate dal torneo di doppio femminile del WTA 1000 di Roma, dove erano le prime teste di serie e campionesse in carica. La giocatrice toscana ha spiegato di avere un problema al piede destro e ha deciso di non rischiare in vista del prossimo torneo di Parigi. La loro assenza ha comportato una perdita di punti nel ranking WTA e ha modificato gli accoppiamenti del torneo.
Le azzurre avrebbero dovuto disputare il match degli ottavi di finale oggi pomeriggio contro le ceche Linda Noskova e Tereza Valentova, le quali dunque approdano ai quarti senza scendere in campo. Per loro le prossime avversarie saranno la statunitense Jessica Pegula e l’australiana Storm Hunter. Questo l’annuncio di Jasmine Paolini: “Purtroppo devo ritirarmi dal doppio a Roma per un piccolo problema al piede. Soprattutto qui a casa, in un torneo così speciale per me, non è stata una decisione facile. Ma con il Roland Garros alle porte, insieme al mio team pensiamo che sia la scelta migliore. Grazie a tutti per il supporto“. WTA Roma 2026, in singolare scattano i quarti di finale.🔗 Leggi su Oasport.it
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