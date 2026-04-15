Jasmine Paolini ha subito una sconfitta all’esordio nel torneo WTA 500 di Stoccarda, che si disputa sulla terra rossa. La sua eliminazione può influenzare la classifica mondiale, portandola a perdere punti e posizioni nel ranking WTA. La giocatrice potrebbe scendere sotto le prime dieci posizioni, con possibili ricadute sulla sua classifica complessiva. La prossima sfida sarà determinante per capire come questa situazione si rifletterà sulla sua posizione attuale.

Jasmine Paolini è stata sconfitta all’esordio a Stoccarda, sede del torneo di categoria WTA 500 nel quale lo scorso anno era giunta in semifinale: l’italiana lunedì prossimo scarterà dunque i 195 punti del penultimo atto del 2025, recuperandone soltanto 10, quelli del WTA 1000 di Dubai 2026, che rientrerà nel conteggio dei migliori 18 tornei dell’azzurra. La tennista italiana, che lo scorso lunedì si trovava all’ ottavo posto del ranking WTA a quota 3907 punti, scenderà a quota 3722, perdendo 185 punti netti, ma al momento guadagna una posizione in classifica, trovandosi virtualmente in settima posizione. L’azzurra, infatti, scavalca l’ucraina Elina Svitolina, che perderà i 250 punti della vittoria di Rouen 2025, ma che quest’anno si è iscritta a Stoccarda.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti punti e posizioni può perdere Jasmine Paolini nel ranking WTA. Top10 a rischio con la cambiale di Roma

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