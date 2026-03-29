LIVE Errani Paolini-Siniakova Townsend 6-6 WTA Miami 2026 in DIRETTA | si riprende a giocare!

Al momento, nel torneo di Miami, la partita tra Errani e Paolini contro Siniakova e Townsend si trova in parità con il punteggio di 6-6. Contestualmente, si sta giocando anche l'incontro tra Sinner e Lehecka, che si trova sotto 0-4. La giornata di gare prosegue con diverse sfide sul campo, aggiornamenti in tempo reale sono disponibili per seguire l'andamento delle partite.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA 0-4 Molto bene Townsend nella lettura che diventa chiusura di volo. 0-3 Clamorosa volèe messa out da Sara. 0-2 In rete la volèe di rovescio di Errani. 0-1 Servizio Townsend, chiusura Siniakova. TIE-BREAK! 6-6 In rete la comoda volèe di Townsend. 40-0 E allora, con 15? di colpevole ritardo, peraltro tipico USA, si riprende con Errani in battuta ad un punto dal tie-break nel 1° set! 22:27 Via, finito il riscaldamento. 22:26 Partita che peraltro ha visto una marea di punti decisivi, quindi che non è propriamente veloce. C’è solo da sperare in Giove Pluvio. 22:25 Mancano ancora 3? prima di ricominciare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 6-6, WTA Miami 2026 in DIRETTA: si riprende a giocare! Articoli correlati LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 5-6, WTA Miami 2026 in DIRETTA: tra poco si riprende!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA 22:07 Il problema è che, se non si riprende, si rischia di far arrivare... LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 5-6, WTA Miami 2026 in DIRETTA: piove, ci si fermaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA Piove, ci si ferma. Contenuti utili per approfondire LIVE Errani Paolini Siniakova Townsend... Temi più discussi: Miami su SuperTennis, doppio: è finale per Errani/Paolini!; Errani/Paolini-Siniakova/Townsend oggi in tv, WTA Miami 2026: orario finale, programma in chiaro, streaming; Errani/Paolini in finale nel doppio a Miami; Tutti gli aggiornamenti sul tennis mondiale in diretta. LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 6-7, WTA Miami 2026 in DIRETTA: parziale di 1-7 dalla ripartenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA 22:25 Mancano ancora 3' prima di ricominciare. 22:24 Se la partita fosse ... oasport.it Miami, la finale travagliata di Errani e Paolini: mare di occasioni sprecate, poi pioggia e cambio di campoMiami, la finale travagliata di Errani e Paolini nel doppio femminile: occasioni sprecate, poi pioggia e spostamento su un altro campo per non ritardare Sinner. sport.virgilio.it Piove a Miami, si ferma la finale di doppio con Errani-Paolini. Le Azzurre sotto 5-6 contro Siniakova-Townsend, in forse anche il match di Sinner #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/tennis/2026/03/29/piove-a-miami-si-ferma-la-finale-di-doppio-con-erra - facebook.com facebook #Errani- #Paolini diretta finale Miami doppio femminile: segui la sfida contro Siniakova-Townsend x.com