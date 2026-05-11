Errani Paolini-Maduzzi Paganetti oggi WTA Roma 2026 | orario tv programma streaming

Lunedì 11 maggio si svolge il proseguimento del primo turno del torneo WTA 1000 di Roma, con diverse partite in programma. Le sfide si tengono sui campi in terra battuta del torneo, con alcune giocatrici italiane in campo. L'evento sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile in streaming, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire gli incontri dal vivo. L'orario e il programma completo delle partite sono stati comunicati dagli organizzatori.

Lunedì 11 maggio, per quanto concerne il WTA 1000 di Roma, proseguirà il primo turno del tabellone principale di doppio femminile: inizierà la difesa del titolo della coppia numero 1 del seeding, composta da Sara Errani e Jasmine Paolini, che affronteranno le wild card azzurre Gaia Maduzzi e Vittoria Paganetti. L’incontro si disputerà sul SuperTennis Arena e sarà il quinto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 11.00: Errani e Paolini hanno vinto il torneo nel 2025 e proveranno a concedere il bis, mentre Maduzzi e Paganetti hanno ottenuto la wild card dominando il tabellone delle prequalificazioni. Il match tra ErraniPaolini e MaduzziPaganetti sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su SuperTennis HD ed in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire).🔗 Leggi su Oasport.it

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