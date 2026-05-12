Erosione costa alta pugliese | parte la fase operativa da oltre 26 milioni di euro

La Regione Puglia ha avviato la fase operativa di un intervento da 26,4 milioni di euro destinato ai Comuni costieri della regione. La misura mira a contrastare i fenomeni di erosione, frane e arretramento delle coste, problemi che si sono accentuati negli ultimi anni a causa dei cambiamenti climatici e degli eventi meteomarini estremi. Le risorse finanziarie saranno utilizzate per interventi specifici lungo le zone più colpite.

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