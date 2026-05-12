Erosione costa alta pugliese | parte la fase operativa da oltre 26 milioni di euro
La Regione Puglia ha avviato la fase operativa di un intervento da 26,4 milioni di euro destinato ai Comuni costieri della regione. La misura mira a contrastare i fenomeni di erosione, frane e arretramento delle coste, problemi che si sono accentuati negli ultimi anni a causa dei cambiamenti climatici e degli eventi meteomarini estremi. Le risorse finanziarie saranno utilizzate per interventi specifici lungo le zone più colpite.
Entra nella fase operativa la misura della Regione Puglia che mette a disposizione dei Comuni costieri 26,4 milioni di euro per affrontare fenomeni di erosione, frane e arretramento della linea di costa aggravati dai cambiamenti climatici e dall’intensificarsi degli eventi meteomarini estremi.Lo.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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